Video Yaşam Siverek’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Siverek’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siverek’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

14 Eylül 2026 00:07

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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