Zonguldak'ta park halindeki araç alev alev yandı | Video 13 Eylül 2026 09:58 Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu kavşağında park halindeki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Nebioğlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaparken, bölgeye takviye olarak Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, C.Ç. ait 74 BY 068 plakalı araç, park yerine bırakıldıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Nebioğlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Takviye olarak bölgeye gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemi alan Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.,