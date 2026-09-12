Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video
12 Eylül 2026 12:06
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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