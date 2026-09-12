15 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kaşif Kozinoğlu cinayete mi kurban gitti? | Video

12 Eylül 2026 11:30

MİT'te Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra raftan indirilen soruşturmada ortaya çıkan her detay FETÖ kumpasını işaret etti. Soruşturmada, sır ölümü aydınlatmak için feth-i kabir kararı verildi. Bugün olay yeri inceleme ekipleri Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarına gitti. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyetin feth-i kabir işlemine başladığı öğrenildi. İşte detaylar...