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Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı; 7 yaralı | Video

Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı; 7 yaralı | Video

12 Eylül 2026 11:10

Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden özel halk otobüsü, iş makinesiyle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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