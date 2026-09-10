Video Yaşam Elazığ’da feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti...O anlar kamerada...
Elazığ’da feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti...O anlar kamerada...

Elazığ’da feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti...O anlar kamerada...

10 Eylül 2026 16:55

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.Ç. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ekrem Bahçeci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Bahçeci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Giriş yerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın çarptığı ve şahsın metrelerce ileriye savrulduğu yer aldı.

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