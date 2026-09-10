Elazığ'da bir gün arayla aynı yerde 2 kaza! O anlar kameralara yansıdı
10 Eylül 2026 12:27
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir gün arayla aynı kavşakta meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Her iki kaza da bir gün arayla Atatürk Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. İlk kazada caddeye giren araca çarpan otomobil takla atmaktan son anda kurtuldu. İkinci kazada ise bir otomobil, itfaiye aracına çarptı. Her iki kazada da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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