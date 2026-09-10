Video Yaşam Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada: Husumetli olduğu şahsa bıçakla saldırdı! | Video
Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada: Husumetli olduğu şahsa bıçakla saldırdı! | Video

Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada: Husumetli olduğu şahsa bıçakla saldırdı! | Video

10 Eylül 2026 12:12

Esenyurt'ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kişi yolda karşılaştı. Şüphelilerden biri elindeki bıçakla tartıştığı kişiye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan bıçaklı kavga kameraya yansıdı.

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Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi yolda karşılaştı. Şüphelilerden biri yanında bulunan bıçakla diğerine saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek saldırganı engellemeye çalıştı. Saldırgan bir süre sonra çevredekiler tarafından durdurularak darbedildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan saldırganın daha sonra emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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