Antalya'da otomobilin taksiye çarptığı kaza anı araç kamerasına yansıdı
10 Eylül 2026 11:21
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ticari taksiye yandan çarptı. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8521 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeki ticari taksi 8510 Sokak kesişimine geldiğinde sokaktan çıkan ve dur tabelasını dikkate almayan otomobille çarpıştı. Otomobilin ticari taksiye yandan çarptığı kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
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