Video Yaşam Aracı takip ederek önünü kesen sürücülere 360 bin TL ceza! O anlar kamerada
Aracı takip ederek önünü kesen sürücülere 360 bin TL ceza! O anlar kamerada

Aracı takip ederek önünü kesen sürücülere 360 bin TL ceza! O anlar kamerada

10 Eylül 2026 09:12

Konya'da trafikte bir aracı takip ederek araçlarla önünü kesen 2 şahıs yakalandı. Şahısların araçlarında Glock marka 9 mm tabanca ile 14 adet fişek ele geçirilirken, toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldiği anlaşılan olaya ilişkin olarak yapılan çalışmada; 7 Eylül 2026 akşamı meydana gelen olaya karıştıkları tespit edilen R.Ş.D. ve M.Ö. isimli şahıslar, ekiplerimizce yapılan titiz çalışmalar neticesinde aynı gece yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda 1 adet Glock marka 9 mm tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca şahıslara, 'Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme' fiili kapsamında ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulanmış, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekilmiştir. Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

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