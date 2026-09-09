Otomobil önce park halindeki araca ardından duvara çarptı: Kaza anı kamerada
09 Eylül 2026 12:12
Diyarbakır'da bir sitede sürüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile ardından da bina duvarına çarptı. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, site içerisinde önce park halindeki başka bir otomobile, ardından binanın duvarına çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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