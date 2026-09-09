Düzce'de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
09 Eylül 2026 10:22
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerinin bulunduğu patpat tabir edilen tarım aracı ile tırın karıştığı 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada tırın bir anda yoldan çıktığı görüldü.Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül günü akşam saatlerinde meydana geldi. Karayolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada patpat aracının sol şeritte ilerlerken tırın bir andan yoldan çıkarak önce patpat denilen tarım aracına çarptığı ardından da yoldan çıktığı görülüyor.
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