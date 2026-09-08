Gebze'de park halindeki otomobilden çıkan yangın otluk alana sıçradı | Video
08 Eylül 2026 13:23
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobildeki alevler otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yanan araç ve otluk alandaki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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