Avcılar'da taraflar sokak ortasında birbirine girdi: Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

08 Eylül 2026 12:34

Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, caddedeki restorana ait sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 8 kişi, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler ise caddede açık bulunan restorana ait sandalyeleri alarak karşılarındaki kişilere vurdu. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.