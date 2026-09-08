Adana'da orman yangını! 7 ev kül oldu, ekiplerin mücadelesi devam ediyor | Video

08 Eylül 2026 12:12

Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile orman işçisinin müdahalesi devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Mahalleli, alevlerin bahçelerine ve evlerine sıçraması nedeniyle panik yaşadı. Bölgedeki 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

DÜZAĞAÇ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Düzağaç Mahallesi'ndeki orman yangını ise ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.