Video Yaşam Adana'da orman yangını! 7 ev kül oldu, ekiplerin mücadelesi devam ediyor | Video
Adana'da orman yangını! 7 ev kül oldu, ekiplerin mücadelesi devam ediyor | Video

Adana'da orman yangını! 7 ev kül oldu, ekiplerin mücadelesi devam ediyor | Video

08 Eylül 2026 12:12

Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile orman işçisinin müdahalesi devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Mahalleli, alevlerin bahçelerine ve evlerine sıçraması nedeniyle panik yaşadı. Bölgedeki 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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DÜZAĞAÇ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Düzağaç Mahallesi'ndeki orman yangını ise ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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