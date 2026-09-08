Adana'da orman yangını! 7 ev kül oldu, ekiplerin mücadelesi devam ediyor | Video
08 Eylül 2026 12:12
Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile orman işçisinin müdahalesi devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Mahalleli, alevlerin bahçelerine ve evlerine sıçraması nedeniyle panik yaşadı. Bölgedeki 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
DÜZAĞAÇ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Öte yandan, Düzağaç Mahallesi'ndeki orman yangını ise ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:53
01:01
00:59
02:31
00:44
00:30
03:17
00:36
Bayburt'ta 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı | Video 08.09.2026 | 09:08
00:48
Jandarmadan uyuşturucu operasyon! Binlerce hap ele geçirildi... | Video 08.09.2026 | 09:02
05:19
02:42
02:30
01:13
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu 07.09.2026 | 17:51
01:02
04:49
3 yaşındaki Mavi'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı 07.09.2026 | 16:32
00:47
Adana’da orman yangını çıktı | Video 07.09.2026 | 16:21
01:20
Önce saldırıp sonra otomobiline sopayla zarar verdiler: O anlar kamerada 07.09.2026 | 15:15
02:05
02:10
Adana'da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor | Video 07.09.2026 | 14:49
01:57
Sevgilisini darbederken araya giren kişiyi bıçakladı! Dehşet anı kamerada 07.09.2026 | 14:33