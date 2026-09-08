Karaman'da park halindeki otomobile çarpan araç takla attı, sürücü yaralandı | Video

08 Eylül 2026 11:24

Karaman'da park halindeki otomobile çarpan araç ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. (23) idaresindeki 27 AGA 147 plakalı otomobil, park halindeki A.Ş. yönetimindeki 70 BG 939 plakalı otomobile çarpıp ters döndü. Kazada park halindeki otomobilin sürücüsü A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.Ş., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin sürücüsü A.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.