Video Yaşam Girdiği baklavacıda sadaka kutusunu çaldı... Hırsızlık anı kamerada
Girdiği baklavacıda sadaka kutusunu çaldı... Hırsızlık anı kamerada

Girdiği baklavacıda sadaka kutusunu çaldı... Hırsızlık anı kamerada

08 Eylül 2026 12:43

Esenler'de bir baklavacıda dükkana girip sadaka kutusunu çalan hırsız, kameralara yansıdı.

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Olay dün saat 10.30 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, baklavacı dükkanına giren bir şahıs, önce tatlı siparişi vererek çalışanların dikkatini dağıttı. Daha sonra ise kaşla göz arasında, kimseye aldırış etmeden tezgâhın üstünde bulunan sadaka kutusunu çaldı. Şahsın yine aynı gün içerisinde başka bir dükkana hırsızlık yapmak için girdiği de iddia edildi. Baklava dükkânında yaşanan hırsızlık anı ise içeride bulunan güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Baklavacı çalışanı Murat Metin Şimşek yaşanan hırsızlığı anlatarak, "Zabıta abiler gelmiş, onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlayıp poşetin içine koydum. Poşetin içine koyunca da tam baklava hazır dediğimde 'para çekip geliyorum' dedi. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış. Herhalde arka mahallede bir çiğköftecinin de sadaka kutusunu çalmış. Bunu da bizim dükkandan sonra yapmış. Olaydan haberimiz yoktu, sonradan kamera kayıtlarında öğrendik" dedi.

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