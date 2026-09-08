Video Yaşam Eli sopalı trafik magandasına 380 bin TL ceza | Video
Eli sopalı trafik magandasına 380 bin TL ceza | Video

Eli sopalı trafik magandasına 380 bin TL ceza | Video

08 Eylül 2026 12:56

Konya’da trafik tartışmasında aracından sopayla inip araç sürücüsüne saldıran H.D. gözaltına alındı. H.D’ye 380 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

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Olay, merkez Meram ilçesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte başka bir aracın sürücüsü ile tartışan H.D. aracını kenara çekip sopayla aşağıya indi. Elinde sopayla diğer araç sürücüsünün üzerine yürüyen H.D. çevredekilerin müdahalesi ile güçlükle sakinleştirilirdi. Saldırı anları cep telefonun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine polis H.D'yi kısa sürede Taşkent ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. H.D'ye 380 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve araçta 2 ay trafikten men edildi. Sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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