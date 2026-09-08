Video Yaşam Aydın'da kamyonetten sarkan demir, çocuğa çarptı! O anlar kamerada
Aydın'da kamyonetten sarkan demir, çocuğa çarptı! O anlar kamerada

Aydın'da kamyonetten sarkan demir, çocuğa çarptı! O anlar kamerada

08 Eylül 2026 13:49

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir kamyonetin kasasından sarkan demir, yol kenarında yürüyen kız çocuğu M.Ç.'nin (12) başına çarparak yaraladı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bağcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı 09 AUU 651 plakalı kamyonetin kasasından sarkan inşaat demiri, yol kenarında yürüyen M.Ç. isimli kız çocuğunun başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç. tedaviye alındı. M.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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