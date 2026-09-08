Video Haber Malezya'da sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü: 5 ölü
Malezya'da sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü: 5 ölü

Malezya'da sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü: 5 ölü

08 Eylül 2026 20:55

Malezya'da sağlık ekibini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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