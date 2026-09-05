Özgür Özel’den dikkat çeken dil sürçmesi: Kendi partisinin adını karıştırdı | Video
05 Eylül 2026 15:28
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada partisinin adını karıştırarak "İYİ Parti" dedi. Özel, çevresindekilerin uyarısının ardından sözlerini "Yeni Parti" diyerek düzeltti. Özel'in parti ismini karıştırması, konuşmanın ardından gündem oldu.
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