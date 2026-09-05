Bakırköy'de 6 katlı otelde yangın çıktı: 12 kişi yaralandı! Korkutan yangın kameraya böyle yansıdı | Video
05 Eylül 2026 09:08
Bakırköy'de 6 katlı bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkutan yangın kameraya böyle yansıdı.
Polis ekipleri de otel çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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