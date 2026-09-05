Bakırköy'de 6 katlı otelde yangın çıktı: 12 kişi yaralandı! Korkutan yangın kameraya böyle yansıdı | Video 05 Eylül 2026 09:08 Bakırköy'de 6 katlı bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkutan yangın kameraya böyle yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokakta bulunan 6 katlı otelin 1'inci katında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otelde mahsur kalan 7 kişi de olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Polis ekipleri de otel çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.