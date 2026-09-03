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Kaldırımda yürürken üzerine PVC kapı düşen genç kadın o anları anlattı | Video

Kaldırımda yürürken üzerine PVC kapı düşen genç kadın o anları anlattı | Video

03 Eylül 2026 15:39

Karaman’da kaldırımda yürüdüğü sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten üzerine PVC kapı düşen 20 yaşındaki Somali uyruklu Nujud Thabit, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ayağından yaralanarak ameliyat olan genç kadın, "Çok ani gelişti. Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen Nujud Thabit'in üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan genç kadın, sağ ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Thabit, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen genç kadın ameliyat edildi.

"ÜZERİME BİR ŞEY DÜŞECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Yaşadığı anları anlatan Nujud Thabit, olay sırasında markete gitmek için evden çıktığını belirterek, "Kaldırımda yürürken üzerime kapı düştü, ayağıma denk geldi. Sağ ayağımın baş parmağı kırıldı. O an pek bir şey hatırlamıyorum çünkü panik halindeydim. O sırada markete gidiyordum. Alışveriş yapmak için dışarı çıkmıştım. Otobüse binmek için çantamı karıştırıyordum. Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim. Çok ani gelişti" dedi.
Hastanedeki tedavi sürecini de anlatan Thabit, "Hastaneye götürdüklerinde baş parmağımın kırıldığını ve ayağıma atel takılması gerektiğini söylediler. Alçının yaklaşık bir ay kalması gerektiğini, ilk üç hafta ayağımı hareket ettirmemem gerektiğini belirttiler. Daha sonra ameliyat oldum. Çok ciddi bir ameliyat olmadığını ancak dikkatli olmam gerektiğini söylediler. İki hafta sonra da dikişlerim alınacak" diye konuştu.

"ÖZÜR DİLEMEDİKLERİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Olayın ardından şikayetçi olduğunu ifade eden genç kadın, "Polislerle konuştuğumda şikayetçi olduğumu söyledim. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giderek ifade verdim. İlk başta şikayetçi olmayacaktım ancak gerekli kontrolleri yapmadıkları ve olayın ardından özür dilemedikleri için şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

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