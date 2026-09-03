Video Yaşam Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video
Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video

Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video

03 Eylül 2026 14:42

Gaziantep'te trafikte drift atan araç sürücüsüne 140 bin TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Aracın drift atarak tehlike saçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe açık yolda drift atan araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde drift atan sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
Aracın drift atarak tehlikeye davtiye çıkardığı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, drift atarken kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarpmaktan son anda kurtulması dikkat çekti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:14
Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 03.09.2026 | 14:40
Navigasyonun yanlış yönlendirdiği otomobil, yol yerine merdivenlerden indi: O anlar kamerada 01:20
Navigasyonun yanlış yönlendirdiği otomobil, yol yerine merdivenlerden indi: O anlar kamerada 03.09.2026 | 14:34
İzmir’de dehşet anları kamerada...Kapısına pompalı tüfekle dayandı: ’Çık dışarı, sana sıkacağım’ 01:14
İzmir'de dehşet anları kamerada...Kapısına pompalı tüfekle dayandı: 'Çık dışarı, sana sıkacağım' 03.09.2026 | 14:04
Hareket halindeki TIR’ın dorsesi koptu! O anlar kamerada 01:02
Hareket halindeki TIR’ın dorsesi koptu! O anlar kamerada 03.09.2026 | 13:59
Antalya’da feci kaza! Köpeğe çarpıp devrildi 5 araç birbirine girdi | Video 02:18
Antalya'da feci kaza! Köpeğe çarpıp devrildi 5 araç birbirine girdi | Video 03.09.2026 | 13:53
Aracıyla geldi, kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü: 40 bin lira para cezası kesildi! | Video 01:12
Aracıyla geldi, kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü: 40 bin lira para cezası kesildi! | Video 03.09.2026 | 13:46
İşte Güllü cinayetini aydınlatan o ses kaydı! Sultan Nur Ulu’nun babası açıkladı: Bana 2 daire teklif etti ben de attım! | Video 12:35
İşte Güllü cinayetini aydınlatan o ses kaydı! Sultan Nur Ulu’nun babası açıkladı: Bana 2 daire teklif etti ben de attım! | Video 03.09.2026 | 13:25
Şarkıcı Güllü dosyasında çarpıcı görüntü! Sultan Nur Ulu anlattı: Tuğyan Ülkem Gülter annesini pencereden böyle atmış | Video 00:26
Şarkıcı Güllü dosyasında çarpıcı görüntü! Sultan Nur Ulu anlattı: Tuğyan Ülkem Gülter annesini pencereden böyle atmış | Video 03.09.2026 | 11:58
Kıbrıs’ta faciaya yol açan gemi su almaya başladığında yaşananları kayıt altına almıştı... ’Bu videoyu yetkililere göndereceğim’ | Video 01:22
Kıbrıs'ta faciaya yol açan gemi su almaya başladığında yaşananları kayıt altına almıştı... 'Bu videoyu yetkililere göndereceğim' | Video 03.09.2026 | 11:55
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine kapı düştü! O anlar kamerada 01:01
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine kapı düştü! O anlar kamerada 03.09.2026 | 11:45
Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video 01:10
Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video 03.09.2026 | 11:38
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 03:34
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 03.09.2026 | 11:19
Başakşehir Şamlar’da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video 02:05
Başakşehir Şamlar'da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video 03.09.2026 | 11:15
Kavşaktan geçen otomobilin yolun ortasında duraklaması kazaya neden oldu | Video 01:10
Kavşaktan geçen otomobilin yolun ortasında duraklaması kazaya neden oldu | Video 03.09.2026 | 11:10
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü! 02:36
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü! 03.09.2026 | 10:52
Bartın’da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03:12
Bartın'da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03.09.2026 | 10:42
Yayaya çarpmamak için fren yaptı, yere çakıldı! Motosikletteki 2 kişi yaralandı: Kaza kamerada 01:24
Yayaya çarpmamak için fren yaptı, yere çakıldı! Motosikletteki 2 kişi yaralandı: Kaza kamerada 03.09.2026 | 10:35
’Dur’ ihtarına uymadı, filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda sürücü 390 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada 02:01
'Dur' ihtarına uymadı, filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda sürücü 390 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada 03.09.2026 | 10:23
Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada 01:30
Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada 03.09.2026 | 10:16
Batman’da durdurulan araçta 7,4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:25
Batman'da durdurulan araçta 7,4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2026 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA