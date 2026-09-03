Video Yaşam Kavşaktan geçen otomobilin yolun ortasında duraklaması kazaya neden oldu | Video
Kavşaktan geçen otomobilin yolun ortasında duraklaması kazaya neden oldu | Video

Kavşaktan geçen otomobilin yolun ortasında duraklaması kazaya neden oldu | Video

03 Eylül 2026 11:18

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza; Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9528 sokakta meydana geldi. Hisar Mezarlığı istikametine gitmekte olan otomobil, kavşak sisteminden Herdford Caddesi istikametine dönerken yolda duraklayan otomobile ve kavşakta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ve trafik ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansta sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

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