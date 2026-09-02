Şırnak'ta 4 katlı binada yangın çıktı! | Video 02 Eylül 2026 15:31 Şırnak'ın Silopi ilçesinde dört katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Nuh Mahallesi 334. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.