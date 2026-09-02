Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol Kaptanı Orhan Kasap gemi kazasını A Haber'de değerlendirdi | Video
02 Eylül 2026 15:14
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelden haber alınamadığı açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Uzakyol Kaptanı Orhan Kasap, Silivri'deki gemi kazasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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