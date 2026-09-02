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Diyarbakır'da seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video

Diyarbakır'da seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video

02 Eylül 2026 13:21

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hareket halindeki motosiklet alev alarak kullanılamaz hale geldi.

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Olay Çermik Belediyesi meydanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, hareket halindeyken bir anda alev almaya başladı. Motosiklet sürücüsü, alev aldığını fark ettiği motosikletten uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken motosiklette maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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