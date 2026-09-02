Diyarbakır'da seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video
02 Eylül 2026 13:21
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hareket halindeki motosiklet alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Olay Çermik Belediyesi meydanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, hareket halindeyken bir anda alev almaya başladı. Motosiklet sürücüsü, alev aldığını fark ettiği motosikletten uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken motosiklette maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:00
Diyarbakır'da seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 02.09.2026 | 13:14
01:03
Evde bulunan çamaşır makinesinde yangın çıktı! | Video 02.09.2026 | 13:02
00:08
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı | Video 02.09.2026 | 12:56
02:10
01:33
16:02
00:46
00:35
04:04
00:53
Gaziantep'te atık yağ tesisinde yangın paniği! Müdahale devam ediyor | Video 02.09.2026 | 11:38
00:38
Kayseri'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı! Kaza anı kamerada 02.09.2026 | 11:30
03:49
04:43
00:22
Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kaza kamerada 02.09.2026 | 10:44
00:14
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 02.09.2026 | 10:29
03:07
01:44
Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:19
02:01
Minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:10
02:45