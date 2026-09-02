Video Yaşam Kayseri'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı! Kaza anı kamerada
Kayseri'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı! Kaza anı kamerada

Kayseri'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı! Kaza anı kamerada

02 Eylül 2026 11:34

Kayseri'nin İncesu ilçesinde durakta bekleyen yolcu otobüsüne minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir kara yolu üzerinde A.M.'nin sürücüsü olduğu 38 AB 285 plakalı yolcu otobüsüne M.U (57) yönetimindeki EY 818 FT yabancı plakalı minibüs çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri ise minibüs sürücüsü ile otobüsteki T.Ö. (33) ve A.S.'yi (40) ambulansla hastaneye kaldırdı.
Öte yandan minibüsün durakta duran yolcu otobüsüne çarpma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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