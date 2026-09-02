Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli gençler cep telefonu kamerasına böyle yansıdı | Video
02 Eylül 2026 09:21
Hatay'da trafikte motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü ile onu cep telefonu kamerasıyla kaydeden başka bir motosikletli, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay; Antakya - İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasından gelen başka bir motosikletli tarafından sosyal medyaya video çekmek amacıyla görüntüledi. Motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye atarak ilerlediği anlar aynı güzergahtaki diğer vatandaşlar tarafından görüntüledi. Görüntüyü çeken vatandaş, trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine tepki gösterdi.
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