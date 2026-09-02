Video Yaşam Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi! | Video
Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi! | Video

Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi! | Video

02 Eylül 2026 09:32

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR’da yapılan aramada 121 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, sürücü H.A. gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen TIR'da uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı. H.A.'nın kullandığı TIR, sınır kapısından giriş yaptıktan sonra gümrük sahasında X-ray taramasına gönderildi. Gümrük görevlilerinin polisle birlikte TIR'da yaptığı aramada, dorse kısmında yasal yük içerisine gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rastgele birini bıçakladı, polisi görünce ‘Game Over’ diyerek teslim oldu | Video 03:49
Rastgele birini bıçakladı, polisi görünce ‘Game Over' diyerek teslim oldu | Video 02.09.2026 | 10:54
Kağıthane’de acı olay: 14’üncü kattan düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti! | Video 04:43
Kağıthane’de acı olay: 14’üncü kattan düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti! | Video 02.09.2026 | 10:49
Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kaza kamerada 00:22
Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kaza kamerada 02.09.2026 | 10:44
Antalya’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 00:14
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 02.09.2026 | 10:29
Adana’da hırsızlık şüphelisi kadın yakalanınca sara nöbeti numarası yaptı | Video 03:07
Adana'da hırsızlık şüphelisi kadın yakalanınca sara nöbeti numarası yaptı | Video 02.09.2026 | 10:21
Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video 01:44
Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:19
Minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video 02:01
Minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:10
Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi! | Video 02:45
Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi! | Video 02.09.2026 | 09:28
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli gençler cep telefonu kamerasına böyle yansıdı | Video 00:24
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli gençler cep telefonu kamerasına böyle yansıdı | Video 02.09.2026 | 09:17
TIR’a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada 01:37
TIR'a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada 02.09.2026 | 08:45
Ümraniye’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:19
Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 08:40
SON DAKİKA: Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! 10 personel kayıp: Arama kurtarma çalışmaları başladı | Video 26:18
SON DAKİKA: Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! 10 personel kayıp: Arama kurtarma çalışmaları başladı | Video 02.09.2026 | 08:28
Ankara’da markette silahlı kavga kamerada | Video 00:33
Ankara'da markette silahlı kavga kamerada | Video 02.09.2026 | 08:20
Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu 03:01
Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu 01.09.2026 | 20:12
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü! Operasyon kamerada 00:48
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü! Operasyon kamerada 01.09.2026 | 16:41
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: O anlar kamerada 00:32
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: O anlar kamerada 01.09.2026 | 16:39
Hırsızlık için girdikleri kafede önce para çaldılar, sonra sucuklu yumurta pişirip yediler | Video 01:44
Hırsızlık için girdikleri kafede önce para çaldılar, sonra sucuklu yumurta pişirip yediler | Video 01.09.2026 | 15:42
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 02:22
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 01.09.2026 | 15:41
Bolu’da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 02:28
Bolu'da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 01.09.2026 | 15:36
Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 00:49
Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 01.09.2026 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA