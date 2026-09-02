Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı! | Video 02 Eylül 2026 13:54 Kırşehir’de boş arazide ateş yakıp çıkardığı yangının söndürülme çalışmalarını izledikten sonra taksiye binerek ayrılan Z.D., güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nasuhdede Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan bazı araçlara da yaklaşan alevler ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Yangına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında çevredeki güvenlik kameraları kontrol edildi. Görüntülerde bir kişinin ateş yakarak yangın çıkardığı ve alevleri izlediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını da izleyen şüphelinin daha sonra çağırdığı taksi ile uzaklaştığı tespit edildi. Çalışmada yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Z.D. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.