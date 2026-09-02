Tır sürücüsü, ambulansa yol vermek isterken kazaya neden oldu | Video
02 Eylül 2026 15:00
Nevşehir'de ambulansa yol vermek isteyen tır sürücüsü sağ şeride yanaştığı sırada aynı yönde ilerleyen üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Tır ile kaldırım arasında sıkışan motosiklet, çarpmanın etkisiyle kaldırıma devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"AMBULANSA YOL VERMEK İSTEDİM"
Tır sürücüsü Fatih S., kazanın ambulans ve cenaze aracına yol vermek istediği sırada meydana geldiğini belirterek, "Işıklarda durdum. Ambulans ve cenaze aracı siren çalarak geliyordu. Yeşil ışık yandıktan sonra yoluma devam ettim. Ambulansa yol vermek için sağ tarafa yanaştığım sırada motor arkadan tıra çarptı. Bir anda motorun devrildiğini gördüm. Hemen durup yardım ettim" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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