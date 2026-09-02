Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı: "Alsu, iskeleye kır demiştim!" | Video
02 Eylül 2026 15:24
İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile ALSU gemilerinin çarpışmasına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı. Ulaşılan ses kaydında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının, ALSU tankerinin kaptanına "İskeleye kır demiştim" dediği ortaya çıktı.
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