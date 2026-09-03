Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada 03 Eylül 2026 10:20 Bursa'da cadde üzerinde trafik tartışması sebebiyle birbirine giren iki grup, caddeyi adeta ringe çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışmasından dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Trafiğin durduğu, ve grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.