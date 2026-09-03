Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada
03 Eylül 2026 10:20
Bursa'da cadde üzerinde trafik tartışması sebebiyle birbirine giren iki grup, caddeyi adeta ringe çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışmasından dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Trafiğin durduğu, ve grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 03.09.2026 | 11:19
02:05
Başakşehir Şamlar'da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video 03.09.2026 | 11:15
01:10
02:36
03:12
Bartın'da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03.09.2026 | 10:42
01:24
02:01
01:30
01:25
01:56
02:11
00:21
Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 02.09.2026 | 21:30
02:27
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02.09.2026 | 19:50
00:58
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 02.09.2026 | 17:55
01:03
00:15
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 02.09.2026 | 16:46
01:11
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 02.09.2026 | 16:33
00:21
00:14
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 02.09.2026 | 15:56