El freni unutulan otomobil hareket etti, kaldırımdaki yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 02 Eylül 2026 15:38 Giresun’da el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket eden otomobilin kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya, son anda kenara çekilerek ezilmekten kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Giresun merkez Debboy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına park edilen bir otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Sürücüsüz şekilde ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru yöneldi. Üzerine doğru gelen aracı fark eden yaya, son anda kenara çekilerek otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, hareket halindeki otomobili durdurmak için aracın arkasından koştu. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırımda bulunan bir saksıya çarparak durabildi.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.