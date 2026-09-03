Video Yaşam Antalya'da feci kaza! Köpeğe çarpıp devrildi 5 araç birbirine girdi | Video
Antalya'da feci kaza! Köpeğe çarpıp devrildi 5 araç birbirine girdi | Video

Antalya'da feci kaza! Köpeğe çarpıp devrildi 5 araç birbirine girdi | Video

03 Eylül 2026 13:56

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi. Arkadan gelen sürücüler de devrilen araca çarpmamak için ani fren yapınca 5 araç birbirine çarptı. Yaralananın olmadığı kazada köpek öldü.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, yola çıkan köpeğe çarpıp, devrildi. Arkadan gelen sürücüler de kazayı görüp ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hafif ticari aracın çarptığı köpek öldü.

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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