Antalya'da feci kaza! Köpeğe çarpıp devrildi 5 araç birbirine girdi | Video

03 Eylül 2026 13:56

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi. Arkadan gelen sürücüler de devrilen araca çarpmamak için ani fren yapınca 5 araç birbirine çarptı. Yaralananın olmadığı kazada köpek öldü.