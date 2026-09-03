Video Yaşam Motokurye otomobil ile böyle çarpıştı
Motokurye otomobil ile böyle çarpıştı

Motokurye otomobil ile böyle çarpıştı

03 Eylül 2026 17:56

Bursa'da otomobil ile çarpışan motokuryenin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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