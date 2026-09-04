Sındırgı'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video
04 Eylül 2026 15:17
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını başladı. Sındırgı Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
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