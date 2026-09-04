Video Yaşam Kaçak alkol operasyonu: 51 litre etil alkol ele geçirildi | Video
Kaçak alkol operasyonu: 51 litre etil alkol ele geçirildi | Video

Kaçak alkol operasyonu: 51 litre etil alkol ele geçirildi | Video

04 Eylül 2026 16:50

Samsun’un İlkadım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 51 litre etil alkol ele geçirildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 51 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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