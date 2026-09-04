Mardin'de arazide oluşan hortum kamerada | Video
04 Eylül 2026 16:32
Mardin'in Artuklu ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında boş arazide hortum oluştu. Gökyüzüne doğru yükselen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum, kısa süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
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