Samsun'da yaşlı kadın ve 6 yaşındaki torununa araba çarptı! Kaza anı kamerada | Video
04 Eylül 2026 15:59
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarpması ve yere savrulmaları yer aldı. Ayrıca sürücünün aracından inerek yaralılara baktığı, akabinde otomobiline binerek olay yerinden gittiği görüntülere yansıdı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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