Bolu Belediyesi'ne yönelik ‘Hayalet Araç’ operasyonu: 22 gözaltı kararı | Video 01 Eylül 2026 09:37 Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 7 ilde operasyon başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.