Türkiye'nin tarihi İsrail'e ne söylüyor? Savaşın adı değişir, devlet aklı değişmez! | Video
30 Ağustos 2026 15:16
İsrail’de seçim atmosferi kızışırken, Netanyahu ve rakiplerinden Türkiye’yi hedef alan tehditler peş peşe geliyor. Gazze’deki savaş, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılar, İran’la çatışma ve şimdi de Ankara’nın hedef gösterilmesi… Peki İsrail neden Türkiye’yi karşısına alıyor? Ankara’yı olası bir savaşa çekme planı mı var? AHaber Araştırma-Planlama servisi şefi Burhan Aytekin yazdı...
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