Video Haber Karahantepe'de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu | Video
Karahantepe'de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu | Video

Karahantepe'de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu | Video

25 Ağustos 2026 10:43

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip 11 bin yıllık kompozit heykel bulunduğunu bildirdi.

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Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Karahantepe'de 11 bin yıllık bir heykeli gün yüzüne çıkarttıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Bu özel eser, 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu.

İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
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