Video Haber Zeytinburnu'nda iş yerine operasyon; 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Zeytinburnu'nda iş yerine operasyon; 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zeytinburnu'nda iş yerine operasyon; 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

19 Ağustos 2026 19:34

Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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