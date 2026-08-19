Zeytinburnu'nda iş yerine operasyon; 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
19 Ağustos 2026 19:34
Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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