Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı | Video
06 Ekim 2026 11:24
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır." dedi. Bahçeli, "Adaylığı Türkiye'nin hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında olmalı. Meclis karar almalıdır." vurgusunu yaptı.
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