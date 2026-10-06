İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayı Ali Kasım Tuna'dan devrim niteliğinde projeler: "Avukatlık mesleğinde yeni bir çağ başlayacak" | Video
06 Ekim 2026 12:12
İstanbul 2 Nolu Barosu'na başkan adayı olan Avukat Ali Kasım Tuna, dün gerçekleştirilen toplantıda geleceğe dair hedeflerini ve devrim niteliğindeki projelerini tek tek anlattı. Çalışma şartlarından Bağ-Kur primlerine, yeşil pasaporttan baro bütçesine kadar pek çok başlıkta konuşan Avukat Tuna, "Sözümüzün arkasında durmaya, yaptığımızın hesabını vermeye ve meslektaşımızın karşısına her zaman başımız dik çıkmaya talibiz" ifadelerini kullandı.
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