Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da: "Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir" | Video

03 Ekim 2026 16:10

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'yu ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan "Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST kuşağının izini mührünü taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu milletin göz bebeğidir" dedi.