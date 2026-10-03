SON DAKİKA: Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katılıyor: Tarih belli oldu! | Video
03 Ekim 2026 09:56
SON DAKİKA... CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı. İzmir Büyükşehir'in ve bazı ilçe belediyelerin AK Parti'ye geçecği iddiaları ortaya atıldı. A Haber Aklın Yolu programında, AK Parti'nin bu hafta yapacağı Grup Toplantısı işaret edildi Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilen tarih açıklandı. İşte detaylar...
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